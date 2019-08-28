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Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Japonya’yı vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Japonya’yı vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.


Japonya’da çarşamba sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Saga bölgesindeki Takeo Nehri yakınında sel suları tarafından sürüklenen bir aracın içinde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyenbir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fukuoka’da yaşadığı öğrenilen 70’li yaşlardaki bir kişinin ise, sele kapılan araçtan kaçmaya çalışırken ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.


Polis, işe gitmek için evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan bir kadını arama çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.



Japonya yağışa teslim


Japonya Meteoroloji Ajansı’nın yaptığı uyarının ardından gün boyu Kyushu bölgesinde etki gösteren yağış sel ve toprak kaymalarına neden oldu, kamu otoritelerinin yayınladığı tahliye emri ve tahliye tavsiyelerinden 1.6 milyon kişi etkilendi. Kyushu ve Saga bölgelerinde kara ve demiryolu ulaşımında kısmi aksamalar yaşandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
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