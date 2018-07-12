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Japonya'daki sel felaketi: 195 kişi öldü

Devam eden sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 195'e yükseldi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:34
Japonya'daki sel felaketi: 195 kişi öldü

Japonya Ulusal Polis Ajansı, geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 195 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, kayıp 60 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe ediliğini kaydetti.

Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansına göre sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor.

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı.

Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:34
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