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Dünya

Japonya'daki felakette ölenlerin sayısı arttı

Japonya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 9’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 17:39:00 - 2021-07-08 17:42:25

Japonya’da geçtiğimiz cumartesi günü şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin bilançosu artıyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde arama kurtarma faaliyetleri felaketin 6. gününde sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiği açıklandı. Yaklaşık 2 bin kişilik Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis gücü, akıbeti belirlenemeyen 22 kişiyi bulmaya çalışırken, çalışmalarda özel eğitimli köpekler ve insansız hava görüntüleme araçları da kullanıldı. Yeni heyelan riski nedeniyle zor şartlar altında yürütülen çalışmalara bugün etkili olan yoğun yağış nedeniyle kısa süreliğine ara verildiği öğrenilirken, ekiplerin an itibariyle çabalarını heyelanda toprak altında kalanların olup olmadığını kesinleştirmeye yoğunlaştırdığı belirtildi.

Japonya’da 3 Temmuz’da Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde görülen mevsim normalleri üzerindeki yağış nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Afetten en fazla etkilenen bölge Shizuoka eyaletindeki Atami şehri olurken, yaşanan sel ve toprak kaymasında 130 evin zarar gördüğü açıklanmıştı.

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