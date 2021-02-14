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Dünya Japonya’daki depremden şaşırtıcı görüntü! O esnada bakın ne yaptı
Dünya

Japonya’daki depremden şaşırtıcı görüntü! O esnada bakın ne yaptı

Japonya'da meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde bir Youtuber’in rahat görüntüsü dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 09:08:00 - 2021-02-14 09:13:24

Japonya'da meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin yankıları sürüyor.

Meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde, hiç birşey olmamış gibi davranan bir YouTuber rahat hareketleriyle internette viral oldu.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge genelinde 100'den fazla yaralının olduğu bildirildi.

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Yorumlar

Harami Uzunel

Adam inşaat sektöründe sahtekar müteahhitlerin olmadığından emin.
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