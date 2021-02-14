Japonya’daki depremden şaşırtıcı görüntü! O esnada bakın ne yaptı
Japonya'da meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde bir Youtuber’in rahat görüntüsü dikkat çekti.
Japonya'da meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin yankıları sürüyor.
Meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde, hiç birşey olmamış gibi davranan bir YouTuber rahat hareketleriyle internette viral oldu.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge genelinde 100'den fazla yaralının olduğu bildirildi.