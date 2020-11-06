Japonya'da yeni koronavirüs endişesi

Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı ardışık 2 gün boyunca bin sınırını aştı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, "Gidişatı daha dikkatli bir şekilde takip etmeliyiz" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgın halini alan öldürücü Covid-19 virüsü Japonya'da yeniden tırmanışa geçti. Dün 21 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek sayı olan bin 24'e ulaşan günlük Covid-19 vak'a sayısı, bugün de yeni bir rekor kırarak bin 140'a yükseldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülke genelindeki toplam vak'a sayısı 106 bin 933'e çıkarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 825'e ulaştı.

Başbakan Suga'dan ihtiyat çağrısı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bugün düzenlenen meclis oturumu sırasında yaptığı konuşmada artan vak'a sayısına dikkat çekerek, "Vaziyeti daha dikkatli bir şekilde takip etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bugün doğrulanan 242 yeni vak'ayla 32 bin 135 enfeksiyon sayısına ulaşan başkentte açıklama yapan Tokyo Valisi Yuriko Koike ise, metropol sakinlerine virüsü eve getirmeme konusunda dikkatli olma çağrısında bulundu. Enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik çabaların yalnızca bireysel insan sağlığını korumakla kalmayacağına dikkat çeken Koike, aynı zamanda sağlık sisteminde yaşanabilecek olası tıkanıklıkların önüne geçebileceğini hatırlattı.

Hokkaido'da alarm

Vak'a sayısının 3 bin 681'e ulaştığı Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki ise salgın uyarı derecesini 5 üzerinden 3'e yükseltmeyi planladıklarını açıkladı. Sapporo şehrindeki alkol servisi yapan işletmelerden mesai kısıtlama talebinde bulunacaklarını kaydeden Suzuki, bölge sakinlerine tedbirli olma çağrısında bulundu