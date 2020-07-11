Japonya'da yeni bir tür keşfedildi! 'Gerçek bir Pokemon'

EurekAlert’tin aktardığına göre, bir bilim dergisinde duyurulan yeni camgöz köpekbalığı türü “gerçek bir Pokemon” olabilir.

Güney Afrika Sucul Biyoçeşitlilik Enstitüsü’nden Dr. Sarah Viana’nın öncülük ettiği uluslararası araştırma ekibi 'Squalus shiraii' ismi verilen yeni camgöz köpekbalığı türünü Japonya’nın güneyindeki tropik sularda keşfetti.

Independent'in haberine göre; boyları 59’la 77 santimetre arasında değişen yeni camgöz, uzun sırt yüzgeci ve kuyruğundaki görece beyaz sınırlar gibi özgün özelliklere sahip. Büyük Okyanus’un kuzey batısındaki ve Japonya’nın güneyindeki tropik sığ sularda bulunan bu türün şimdilik yalnızca Japonya’ya özgü olduğu düşünülüyor.

Yeni tür Squalus shiraii; vücut şekli, yüzgeç ve burun uzunlukları benzediği için sıklıkla iğneli camgöz (Squalus mitsukurii) türüyle karıştırılıyordu. Ancak daha sonra yeni tür olarak tanımlamaya yetecek düzeyde farklılıkları olduğu anlaşıldı.

Bilim insanları, yeni tanımlanan türün ismini, daha önce ekipte yer alan Dr. Shigeru Shirari anısına Japon uzmanın soyadını içerecek şekilde verdi.