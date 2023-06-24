Japonya'da skandal patlak verdi! Engelli bireylere topluca bunu yapmışlar

Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1948 yılında yürürlüğe giren ve belirli hastalıklar taşıyan kişilerin kısırlaştırılmasını içeren yasanın kurbanlarını belirlemek için hazırlanan rapor, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı'na 19 Haziran'da sunuldu. Rapora göre fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle 25 bin kişi kısırlaştırıldı ve bunlardan yaklaşık 16 bini izinsiz ameliyat edildi.

'Gelecek nesilleri koruma' gerekçesi!

Teoride gelecek nesilleri hastalıklardan koruma amaçlı kabul edilen kanun çerçevesinde, toplamda 25 bin kişinin çeşitli fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle kısırlaştırıldığı ve bunlardan yaklaşık 16 bin kişinin ise izinsiz kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.

Raporda, 9 yaşında iki çocuğun da kalıtsal rahatsızlıklar nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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