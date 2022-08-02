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Dünya Japonya'da sıcak hava uyarısı
Dünya

Japonya'da sıcak hava uyarısı

Japonya’da halk 40 derecenin üzerine çıkabileceği düşünülen sıcaklıkları için uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 11:28:00 -
Japonya'da sıcak hava uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, gün içerisinde sıcaklık aralarında Kumagaya kentinin de bulunduğu bazı bölgelerde de 41, Nagoya'da 39 ve başkent Tokyo'da 37 dereceye çıkacak.

Hükümet, aşırı sıcaklar karşısında vatandaşları bol su içmeleri ve olabildiğince az dışarı çıkmaları konusunda uyardı.

Japonya'da en yüksek sıcaklık 2018’de 41 derece ile Saitama eyaletine bağlı Kumagaya’da yaşanmıştı. Aynı sıcaklık 2020’de Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu kentinde kaydedilmişti.

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