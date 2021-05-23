  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe bombayı patlatmaya hazırlanıyor
Luiz Gustavo yol ayrımında
PKK’nın Avrupa’da da etkinliği kalmadı
FETÖ imamından öğrenciye şok talimat
Yaşam Japonya’da piton tehlikesi
Yaşam

Japonya’da piton tehlikesi

Japonya'nın Yokohama kentinde iki haftadır sokaklarda aranan piton, beslendiği evin tavan arasından çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 08:55:00 -
Japonya’da piton tehlikesi

Japonya'nın Yokohama kentinde iki haftadır sokaklarda aranan piton yılanı, beslendiği evin tavan arasında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, 6 Mayıs'ta polise, başkent Tokyo yakınlarındaki liman kenti Yokohama'da bir evde beslenen piton yılanının kafesinden kaçtığı haber verildi.

Polis, itfaiye ve sürüngen uzmanlarından oluşan yüzlerce kişi, yılanı, beslendiği evin bulunduğu mahalle ile kent sokaklarında iki haftadan fazla süre aradı.

Yılanı bulmak için yol kenarına yem bırakılan aramalarda, fiberskop tarayıcılar ve ısıya duyarlı özel cihazlar da kullanıldı.

Sürüngen uzmanlarının tavsiyesi üzerine beslendiği evin tavan arasına yeniden bakan polis, yılanı burada buldu.

Yılanının bulunmasıyla rahatladığını kaydeden sahibi, komşulardan verilen rahatsızlık sebebiyle özür dileyerek yılanı artık beslemeyeceğini, belediye yetkililerine teslim edeceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!
Gündem

CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!

Cumhuriyet gazetesi ile Can Dündar arasında yaşanan gerginlik sonrası Özge Mumcu Aybars ve Erinç Yeldan gazetedeki yazılarına son verdiğini ..
FETÖ'ye aile boyu itaat! Musap Turan'la ilgili gerçek ortaya çıktı
Gündem

FETÖ'ye aile boyu itaat! Musap Turan'la ilgili gerçek ortaya çıktı

Basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında provokatif söylemlere yer veren ve Anadolu Ajansı'ndan (AA) kovulan 'muhabir' Mu..
İngiliz The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü
Gündem

İngiliz The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü

İngiliz The Times; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ne işimiz var?' dediği Libya'da, Türkiye'nin varlığının Avrupa için ürkütücü ol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay