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Dünya Japonya'da peş peşe şiddetli depremler!
Dünya

Japonya'da peş peşe şiddetli depremler!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 18:50:00 -
Japonya'da peş peşe şiddetli depremler!

Son dakika edinilen bilgiye göre; Japonya'nın batısındaki Ehime eyaleti açıklarında bulunan Bungo-suido Boğazında 6,4 ve 5 büyüklüğünde peş peşe iki şiddetli deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, 6,4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 23.14'te, 5 büyüklüğündeki deprem ise 23.19'da meydana geldi.

6,4 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre ve 5 büyüklüğündeki deprem 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ehime, Koçi, Oita ve Hiroşima eyaletlerinde hissedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Bungo-suido Boğazı, Seto İç Denizi ile Filipin Denizi'ni birbirine bağlıyor.

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