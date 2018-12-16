Japonya'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Japon basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde Sapporo kentinde bir restoranda patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Toyohira semtinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Olay yerine acil durum ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Polis bölgeyi kordon altına aldı.

Sosyal medyada da patlamada yıkılan binaların ve enkazın görüntüleri paylaşıldı.