Japonya’da patates krizi patlak verdi! Üç uçak harekete geçti

ABD nakliye şirketi Flexport, patates kızartması kıtlığından dolayı Japonya'ya patates yüklü üç uçak gönderdi.

Bloomberg News'e göre, Flexport CEO’su Ryan Petersen, Twitter hesabından paylaştığı bir tweette, “Flexport, üç adet 747 uçağı ile Japonya'ya patates sevkiyatı yapması için yeni sözleşme imzaladı” dedi.

Petersen geçen hafta yaptığı bir paylaşımda, "McDonald's'ın ülkedeki patates kızartması kıtlığından mustarip olduğunu biliyorduk" dedi.

McDonald's'ın Japonya merkezinden yapılan açıklamada, tedarik sorunu nedeniyle bir hafta süreyle sadece küçük boyutlu patates kızartmasının satılacağı duyuruldu.

Şirket, 24 ile 30 Aralık tarihleri ​​arasında sağlanacak miktarların sınırlı olacağını belirtti.

Alman Haber Ajansı DPA’ya göre patates ithalatı, Kanada'daki Vancouver Limanı'nın sel felaketi etkileri ve koronavirüs krizinin yol açtığı lojistik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

McDonald's, hava yoluyla ithalat yaparak açığı telafi etmeye çalıştığını açıkladı. Bu Japonya'daki yaklaşık 2 bin 900 McDonald's şubesi için geçerli olacak.

Bloomberg’in haberine göre, patates kıtlığı sadece Japonya ile sınırlı olmayıp, New York'ta JG Melon Burger işletmesi de geçen hafta bir Instagram paylaşımında tedarik sorunları nedeniyle patates kızartması satışlarını askıya aldığını açıkladı. JG Melon Burger ayrıca, peynir ve tavuk gibi diğer ürünlerde de tedarik sorunu yaşandığını duyurdu.