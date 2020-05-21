  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HES kodu almak için SMS nasıl gönderilir?

Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Bayram namazı camide kılınacak mı?

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes
için kalan
Aktüel

Japonya'da Osaka, Kyoto ve Hyogo'da OHAL kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:55:41 -
Japonya'da Osaka, Kyoto ve Hyogo'da OHAL kaldırıldı

TOKYO (AA) - Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlükte bulunan olağanüstü hal (OHAL) şartlarını kaldırdı.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemleri kapsamında Japonya'daki OHAL’in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ay sonuna dek uygulanması planlanan OHAL'in Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde kaldırıldığını bildiren Abe, bu bölgelerde sağlık şartlarının iyileştirildiğini ve vaka sayılarının düşüş eğilimini koruduğunu ifade etti.

Tokyo ve komşu Çiba, Kanagawa, Saitama ile kuzeydeki Hokkaido'da OHAL şartlarının sürdüğünü belirten Abe, "Yeni vaka sayıları düzenli azalıyor ve sağlık sistemi üzerindeki yük hafifliyor. Hafta başında, muhtemelen pazartesi, uzman heyetle değerlendireceğiz. Durum aynı olursa bu bölgelerde de kaldırabiliriz." dedi.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, 14 Mayıs'ta 39 eyalette kaldırılmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı