Japonya'da ölü sayısı 155'e çıktı

Japonya son 36 yılın en büyük sel felaketinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Geçen hafta ülkenin batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları özellikle dik yamaçlarda yaşayan topluluklara büyük yıkım getirdi.

ÖLÜ SAYISI 155'E YÜKSELDİ

Felakette ölenlerin sayısı 155'e yükselirken, hükümetin açıklamasına göre 67 kişi de kayıp.

30 BİNDEN FAZLA SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 10 bin dolayında evin sular altında kaldığını veya harap olduğunu belirterek, 30 binden fazla sivilin de tahliye ediliğini ifade etti.

Japonya'nın sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı dünyada en hazırlıklı ülke olduğuna işaret eden Nullis, ölü sayısı göz önüne alındığına felaketin büyüklüğünün daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

SUSUZLUK YAŞANIYOR

Öte yandan bazı bölgelerde susuzluk yaşanıyor. Japonya hükümeti yardım ve altyapı çalışmaları için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdığını duyurdu.

10 BÖLGEDE ETKİLİ OLDU

Ülkedeki sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.