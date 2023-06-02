Japonya'da Mawar Tayfunu alarmı
Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatı bölgesini etkisi altına alan tropikal Mawar Tayfununa karşı uyarılarda bulundu.
Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatı bölgesini etkisi altına alan tropikal Mawar Tayfununa karşı uyarılarda bulundu.
Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaletlere yönelik taşkın ve heyelan uyarısı yapan JMA, Koçi dahil bazı bölgelerde halka, geçici tahliye çağrısı yaptı.
Hızını saatte 160 kilometrenin üzerine çıkaracağı kaydedilen tayfunun, Okinawa'ya doğru yönelmesinin beklendiği belirtildi.
Şikoku ve Kinki bölgelerine "hayati risk taşıyabilecek doğal afet" uyarısı yapan ajans, Okinawa kıyılarına 9 metrelik dalgaların erişebileceğini kaydetti.
Mawar Tayfunu, 24 Mayıs’ta ABD'ye bağlı Guam Adası'nı şiddetli rüzgar ve yağmurla vurmuş, adanın büyük kısmında elektrik kesilmiş, sakinlerin büyük bölümü tahliye edilmişti. (İLKHA)
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