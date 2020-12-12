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Sağlık Japonya'da kuş gribi tehlikesi büyüyor
Sağlık

Japonya'da kuş gribi tehlikesi büyüyor

Japonya'da etkisini sürdüren kuş gribi salgını Okayama eyaletine de sıçradı. Eyalet yönetimi, Mimasaka kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgının doğrulandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 02:31:00 -
Japonya'da kuş gribi tehlikesi büyüyor

Japonya'da geçtiğimiz ayın başından bu yana bildirilen toplu kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Okayama Eyalet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Mimasaka kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği bildirildi.

Yapılan testler sonucu tespit edilen enfeksiyon nedeniyle yaklaşık 640 bin tavuğun, salgının yayılma riskini önlemek amacıyla itlaf edileceği aktarıldı.

Ülkede 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz ay Kagawa'da tespit edilen toplu kuş gribi vakaları, kısa bir süre içerisinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita ve Wakayama'ya sıçramıştı. Enfeksiyon nedeniyle 2.5 milyon tavuğun telef olduğu açıklanmıştı.

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