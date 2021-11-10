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Dünya Japonya'da kuş gribi paniği
Dünya

Japonya'da kuş gribi paniği

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Akita eyaletinde bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakasına rastlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 05:19:00 -
Japonya'da kuş gribi paniği

Kyodo ajansının haberine göre, Yokote bölgesinde bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi vakası saptandı. Görevli veteriner, çiftlikte tavuk ölümlerinin artış gösterdiğini yerel sağlık birimlerine rapor etti.

Çiftlikte test yapılan 13 tavuğun 12'sinde kuş gribi belirlenmesi üzerine durum Tarım Bakanlığına bildirildi.

Akita Valiliği, yaklaşık 143 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı.

Çiftliğin 10 kilometre çapında tavukların dolaştırılması ve yumurta sevkiyatı yasaklandı.

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