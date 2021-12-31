Japonya'da kuş gribi durmaksızın yayılıyor! Rakamlar korkunç!

Ehime eyaletiki yetkilileri, kuş gribi salgını nedeniyle yaklaşık 130 bin tavuğu telef edecek.

Japon medyasında yer alana haberlere göre H5N1 virüsünün kümes hayvanı çiftliklerinden birinde tespit edilmesi üzerine çiftlikten tüm tavuklar önlem amaçlı telef edilecek.

Çiftlik çevresinde üç kilometrelik bir yarıçap içinde bir sıhhi bölge oluşturuldu ve dezenfeksiyon noktaları düzenlendi.

Bu yılın sonbaharından bu yana Japonya'da mevsimsel kuş gribi salgınları nedeniyle yaklaşık 400 bin tavuk telef edildi. (İLKHA)