  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'da kuş gribi durmaksızın yayılıyor! Rakamlar korkunç!
Dünya

Japonya'da kuş gribi durmaksızın yayılıyor! Rakamlar korkunç!

Japonya'da kuş gribi salgını nedeniyle 130 bin tavuk telef edilecek. Korkutan rakamlar sonrası açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 12:24:00 -
Japonya'da kuş gribi durmaksızın yayılıyor! Rakamlar korkunç!

Ehime eyaletiki yetkilileri, kuş gribi salgını nedeniyle yaklaşık 130 bin tavuğu telef edecek.

Japon medyasında yer alana haberlere göre H5N1 virüsünün kümes hayvanı çiftliklerinden birinde tespit edilmesi üzerine çiftlikten tüm tavuklar önlem amaçlı telef edilecek.

Çiftlik çevresinde üç kilometrelik bir yarıçap içinde bir sıhhi bölge oluşturuldu ve dezenfeksiyon noktaları düzenlendi.

Bu yılın sonbaharından bu yana Japonya'da mevsimsel kuş gribi salgınları nedeniyle yaklaşık 400 bin tavuk telef edildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay