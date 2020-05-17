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Japonya’da korona virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti

Japonya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 769’a, vaka sayısı ise 17 bin 49’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:24:19 -
Japonya’da korona virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti

Japonya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 769’a, vaka sayısı ise 17 bin 49’a yükseldi.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel salgın halini alan korona virüs son 24 saatte Japonya’da 8 can kaybına daha yol açtı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki ölü sayısı 769’a yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından 13 kişi hayatını kaybederken, ülkenin farklı eyaletlerinden de 756 kişinin virüse yenik düştüğü açıklandı.



Umut veren tablo


Bugün 5’i Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 27 yeni enfeksiyon Japonya’daki vaka sayısını 17 bin 49’a taşırken, toplam vaka sayısına karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olduğu belirtildi.



12 bini aşkın kişi iyileşti


Japonya genelinde korona virüs tedavisi gören 234 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 12 bin 69 kişinin ise tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

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