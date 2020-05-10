  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Japonya’da korona salgını otomotiv sektörünü de etkiledi

Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen Japonya merkezli otomotiv devleri finansman arayışı için bankalarla görüşmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:21:29 -
Japonya’da korona salgını otomotiv sektörünü de etkiledi

Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen Japonya merkezli otomotiv devleri finansman arayışı için bankalarla görüşmeye başladı.


Dünya ekonomisini tehdit eden yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, global otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Salgının ardından küresel piyasalarda yaşanan talep düşüşünden etkilenen Japon otomobil üreticisi Mazda Motor’un 2.8 milyar dolarlık kredi için bankalarla görüştüğü öğrenildi. Mart sonundan bu yana Japonya ve yurt dışındaki üretim hatlarını geçici olarak durduran şirketin, finansman arayışı için hükümete bağlı Japonya Kalkınma Bankası ve Sumitomo Mitsui Bankacılık Grubu ile görüşmelere başladığı belirtildi. An itibariyle finansal sıkıntı yaşamadığı kaydedilen Mazda Motor’un salgının uzun vadeli olası etkilerine karşı fon arayışında olduğu tahmin ediliyor.


Japon basınına göre Toyota Motor’un da yaklaşık 9.3 milyar dolarlık kredi limiti için bankaların kapısını çaldığı öğrenilirken, diğer Japon otomotiv devleri Nissan Motor ve Mitsubishi’nin de finansman arayışında olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı