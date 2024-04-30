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Aktüel Japonya'da karar alan hükümet yapay zekalı 'ayı uyarı' sistemi geliştirdi! Japonların çıkışı ortalığı karıştırdı!
Aktüel

Japonya'da karar alan hükümet yapay zekalı 'ayı uyarı' sistemi geliştirdi! Japonların çıkışı ortalığı karıştırdı!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 13:18:00 - 2024-04-30 14:00:04
Japonya'da karar alan hükümet yapay zekalı 'ayı uyarı' sistemi geliştirdi! Japonların çıkışı ortalığı karıştırdı!

Japonya hükümeti, mart ayına kadar insanlara yönelik kaydedilen rekor sayıda saldırının ardından "yapay zekalı ayı uyarı sistemini" deneyecek. Teknoloji dünyasında ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor. Ülkede bu yıl mart ayına kadar 19 ilde ayı saldırıları kaynaklı 219 kayıp ve 6 ölüm meydana geldi.

Japonya'da ayılar geçtiğimiz yıldan beri temel besin malzemelerini bumakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıl ayı saldırıları nedeniyle 6 kişi öldü, 200'den fazla kişi ise yaralandı.

Hükümet, insanlara yönelik kaydedilen rekor sayıda saldırının ardından "yapay zekalı ayı uyarı sistemini" deneyecek.

Japonya'nın merkezindeki Toyama vilayetindeki bir pilot sistem, insanlara yakın alanlarda hareket halindeki ayıları tespit etmek için hükümet, belediye ve özel güvenlik kameralarından gelen canlı yayınları izleyecek ve ilgili yerel yetkililere, polise ve avcılara anında uyarılar gönderecek.

Plan başarılı olursa, ülkenin önemli ayı popülasyonlarının bulunduğu diğer bölgelerinde de uygulamaya konacak.

Ülkede bu yıl mart ayına kadar 19 ilde ayı saldırıları kaynaklı 219 kayıp ve 6 ölüm meydana geldi.
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Ülke genelinde dağlardan şehre doğru uzanan nehirler boyunca 30 kamera kurulu bir başka yapay zeka gözetim sistemi de deneniyor.

Nehirler boyunca görülüyor ve bir izleme istasyonu ile yerel sakinlere bildirimler gönderiliyor.

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