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Dünya Japonya'da kan donduran olay!
Dünya

Japonya'da kan donduran olay!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 06:49:00 -
Japonya'da kan donduran olay!

Japonya'da kan donduran bir olay yaşandı. Ülkede bulunan safari parkta 25 yılı aşkın süredir bakıcılık yapan yaşlı adama aslan saldırdı.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir safari parkta hayvan bakıcısı, aslan saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki habere göre Fukuşima eyaletinin Nihonmatsu bölgesindeki Tohoku Safari Park'ta aslan kafesinde bulunan hayvan bakıcısı Kato Keniçi'nin boynunda kanama tespit edildi.

25 yılı aşkın süredir safari parkta çalışan 53 yaşındaki Kato, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tohoku Safari Park Başkan Başkan Yardımcısı Kumakubo Noriçika'nın açıklamasına göre, güvenlik kamerası görüntülerinden, hayvan bakıcısına, bir aslanın saldırdığı saptandı.

Tohoku Safari Park, güvenlik önlemlerinin iyileştirileceği ileri bir tarihe kadar hizmetini durdurduğunu duyurdu.
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