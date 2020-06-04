  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Japonya'da iki akrabasını arbaletle öldüren genç gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:28:49 -
Japonya'da iki akrabasını arbaletle öldüren genç gözaltına alındı

TOKYO (AA) - Japonya'nın batısındaki Hyogo eyaletinin Takarazuka şehrinde, arbaletle saldırdığı iki akrabasını öldüren genç gözaltına alındı.

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, eyaletin Akuranişi semtinde bir evden gelen saldırı ihbarı üzerine eyalet polisi bölgeye gönderildi.

Ailesinden 70 ve 40 yaşlarındaki iki kadının tetikli ok silahıyla ölümüne, bir kadın ve bir erkek iki yakınının da yaralanmasına sebep olan genç gözaltına alındı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kaynakları, gözaltına alınan üniversite öğrencisi Nozu Hideaki'nin (23) suçunu itiraf ettiğini bildirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı