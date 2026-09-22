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Görgü tanığı saldırı anını anlattı! O dakikalarda neler yaşandı?

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IHA Giriş Tarihi:

Görgü tanığı saldırı anını anlattı! O dakikalarda neler yaşandı?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırının ardından görgü tanıkları o anları anlattı.

#1
Foto - Görgü tanığı saldırı anını anlattı! O dakikalarda neler yaşandı?

Çevredeki bir vatandaş, saldırganın elinde tüfekle kaçtığını belirtti.

#2
Foto - Görgü tanığı saldırı anını anlattı! O dakikalarda neler yaşandı?

Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi.

#3
Foto - Görgü tanığı saldırı anını anlattı! O dakikalarda neler yaşandı?

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okul önünde elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı.

#4
Foto - Görgü tanığı saldırı anını anlattı! O dakikalarda neler yaşandı?

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 3'ünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

#5
Foto - Görgü tanığı saldırı anını anlattı! O dakikalarda neler yaşandı?

Olayı gören çevredeki bir görgü tanığı, "Sesi duydum, kapıya çıktım. O sırada saldırgan elinde tüfekle kaçarak ara sokağa girdi" dedi.

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