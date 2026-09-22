  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe tamamen köşeye sıkıştı artık: Archie Brown'da tek ayrılık yolu: 23 milyon Sağlıkçı ebeveynlerinin izinden gittiler: Hastanede emekleyerek doktor oldular Bu detaya kulak verin: Kedi ve köpek onurlandırmak için yapılmış... 1800 yıllık tarihi mozaik Manisa’daki okulun önünde saldırı yapılmıştı! İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı Kuyumuzu kazan İran tamamen köşeye sıkıştı: Tonlarcasını Türkiye'den almaya başladı Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken kritik uyarı: Ozon tedavisine ilgi büyük ama herkes kendini tanıyamıyor Yozgat'ta eşine az rastlanır olay: 20 yıl sonra tekrar etti! İsmail Kartal onayı verdi, operasyon başlayacak: Yuvaya geri dönecek mi? Eski uygulama tarih oluyor! Yeni ehliyet sınavı neler getirecek? Korkudan bakın ne yapacaklar: Türk donanması İsrail’e üç buçuk attırdı
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Eski uygulama tarih oluyor! Yeni ehliyet sınavı neler getirecek?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Eski uygulama tarih oluyor! Yeni ehliyet sınavı neler getirecek?

Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, serbest güzergah uygulamasının doğru planlanması halinde ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilebileceğini ifade ederek "Amacımız daha kolay ehliyet vermek değil, gerçekten araç kullanmayı bilen, trafik kurallarına hakim ve güvenli sürücüler yetiştirmek" ifadesini kullandı.

#1
Foto - Eski uygulama tarih oluyor! Yeni ehliyet sınavı neler getirecek?

Ehliyet sınavlarında belirli bir güzergahın ezberlenmesine dayalı uygulamanın yerine, adayların farklı trafik şartlarında araç kullanma becerilerinin daha kapsamlı ölçülmesini sağlayacak serbest güzergah uygulamasının hayata geçirilmesi halinde adayların sadece sınav güzergahını değil, gerçek trafikte karşılaşabilecekleri farklı durumları yönetebilme becerilerinin daha fazla öne çıkması bekleniyor.

#2
Foto - Eski uygulama tarih oluyor! Yeni ehliyet sınavı neler getirecek?

"Adayın sadece belirli bir güzergahı ezberleyerek değil, gerçekten araç kullanma becerisini kazanarak sınavı tamamlamasını istiyoruz" Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, adayın farklı trafik şartlarında araç kullanabilmesinin, trafik algısının, şerit değiştirme becerisinin, park etmesinin ve gerçek hayatta karşılaşabileceği durumlara verdiği tepkilerin daha doğru ölçülmesinin önemli olduğunu söyledi. Ceylan, "Biz Konya sürücü kursları olarak adayın sadece belirli bir güzergahı ezberleyerek değil, gerçekten araç kullanma becerisini kazanarak sınavı tamamlamasını istiyoruz. Bunu desteklemekteyiz. Serbest güzergah uygulaması adayın farklı trafik şartlarında araç kullanma becerisini, trafik algısını, şerit değiştirmesini, park etmesini ve gerçek hayatta karşılaşabileceği durumlara verdiği tepkileri daha doğru ölçebilecek şekilde uygulanırsa, bunun sürücü eğitimi ve trafik güvenliği açısından olumlu bir gelişme olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

#3
Foto - Eski uygulama tarih oluyor! Yeni ehliyet sınavı neler getirecek?

"Standartlar açık ve anlaşılır olmalı" Yeni sistemin uygulanmasında bazı noktaların dikkatle ele alınması gerektiğini belirten Ceylan, güzergahların gereğinden fazla genişletilmesinin, sınav standartlarının illere veya ilçelere göre farklılaştırılmasının ve adayların yeterli eğitim almadan yeni sistemde sınava getirilmesinin mağduriyet oluşturabileceğine de dikkat çekti. Ceylan, "Burada mesele sadece sınavın süresinin veya güzergahın değişmesi değildir. Asıl önemli olan, adayın neye göre değerlendirileceğinin açık, şeffaf ve her yerde aynı standartlarla uygulanabilir olmasıdır. Eğitim süreci, sınav kriterleri, güzergahlar ve uygulama esasları daha öncesinden açık, net ve anlaşılır şekilde belirlenmelidir" diye konuştu.

#4
Foto - Eski uygulama tarih oluyor! Yeni ehliyet sınavı neler getirecek?

Ezber yerine gerçek trafik deneyimi Serbest güzergah uygulamasının doğru planlanması halinde ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilebileceğini ifade eden Ceylan, "Serbest güzergah doğru planlanır ve doğru uygulanırsa ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilerek daha nitelikli sürücüler yetiştirilmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız. Ancak sistemin daha sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için sürücü kurslarının, usta öğreticilerinin, sınav komisyonlarının ve en önemlisi adayların bu değişime hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem sektörümüzün hem de vatandaşlarımızın haklarını gözeterek bu sürecin takipçisi olacağız. Amacımız daha kolay ehliyet vermek değil, gerçekten araç kullanmayı bilen, trafik kurallarına hakim ve güvenli sürücüler yetiştirmektir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!
Siyaset

Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye spor ayakkabıyla giden Aziz Yıldırım'ın, gelen uyarı sonrası ayakkabılarını değişti..
Burhan Özfatura hayatını kaybetti!
Gündem

Burhan Özfatura hayatını kaybetti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üni..
İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam dedi
Spor

İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam dedi

İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Luis de la Fuente’nin sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Jet Fadıl’dan alınan paralar şimdi paylaşılamıyor! Kadir İnanır parasını, emekçiler havasını aldı
Gündem

Jet Fadıl’dan alınan paralar şimdi paylaşılamıyor! Kadir İnanır parasını, emekçiler havasını aldı

Daire vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Fadıl Akgündüz’ün reklamlarında oynayan ve hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mirası davasında kavg..
Almanya’ya hemşire olarak gittiler! Hayalleri kursaklarında kaldı
Gündem

Almanya’ya hemşire olarak gittiler! Hayalleri kursaklarında kaldı

Türkiye’de yıllarca hemşirelik yaptıktan sonra eşiyle birlikte Almanya’ya yerleşen Aygül Demirci, Stuttgart’taki hayatını anlattı. İki hemşi..
Başkan Erdoğan'dan New York'ta kritik diplomatik zirve!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan New York'ta kritik diplomatik zirve!

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde yoğun d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23