Eski uygulama tarih oluyor! Yeni ehliyet sınavı neler getirecek?

"Adayın sadece belirli bir güzergahı ezberleyerek değil, gerçekten araç kullanma becerisini kazanarak sınavı tamamlamasını istiyoruz" Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, adayın farklı trafik şartlarında araç kullanabilmesinin, trafik algısının, şerit değiştirme becerisinin, park etmesinin ve gerçek hayatta karşılaşabileceği durumlara verdiği tepkilerin daha doğru ölçülmesinin önemli olduğunu söyledi. Ceylan, "Biz Konya sürücü kursları olarak adayın sadece belirli bir güzergahı ezberleyerek değil, gerçekten araç kullanma becerisini kazanarak sınavı tamamlamasını istiyoruz. Bunu desteklemekteyiz. Serbest güzergah uygulaması adayın farklı trafik şartlarında araç kullanma becerisini, trafik algısını, şerit değiştirmesini, park etmesini ve gerçek hayatta karşılaşabileceği durumlara verdiği tepkileri daha doğru ölçebilecek şekilde uygulanırsa, bunun sürücü eğitimi ve trafik güvenliği açısından olumlu bir gelişme olabileceğini düşünüyoruz" dedi.