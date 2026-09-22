Eski uygulama tarih oluyor! Yeni ehliyet sınavı neler getirecek?

Ezber yerine gerçek trafik deneyimi Serbest güzergah uygulamasının doğru planlanması halinde ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilebileceğini ifade eden Ceylan, "Serbest güzergah doğru planlanır ve doğru uygulanırsa ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilerek daha nitelikli sürücüler yetiştirilmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız. Ancak sistemin daha sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için sürücü kurslarının, usta öğreticilerinin, sınav komisyonlarının ve en önemlisi adayların bu değişime hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem sektörümüzün hem de vatandaşlarımızın haklarını gözeterek bu sürecin takipçisi olacağız. Amacımız daha kolay ehliyet vermek değil, gerçekten araç kullanmayı bilen, trafik kurallarına hakim ve güvenli sürücüler yetiştirmektir" diye konuştu.