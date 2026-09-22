Benim çocuğum yapmaz demeyin: Akran zorbalığının sebebi siz de olabilirsiniz

Akran zorbalığı yapan çocukların ev hayatının incelenmesini öneren Akın, "Hayatın getirdiği zorluklarla mücadele eden anne-babalar çocuklarını ihmal etmiş olabilir. Sevildiğini görmek isteyen ve kendisine saygı duyulmadığını düşünen çocuk, yanlış yollara sapabilir. Kendisi de akran zorbalığına uğruyor olabilir. Öfkesini çıkartmak isteyen ve ilgi bekleyen çocuk, çevresindeki savunmasız varlıklara yönelibilir" dedi. Bazı çocuklarda zihinsel ve ruhsal problemlerin de olabileceğine işaret eden Etik Ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof. Dr. Esra Akın, "Bunu tespit etmek de ailenin sorumluluğu içerisinde. Çünkü onunla en çok vakit geçirmesi gerekenler ebeveynidir. Burada anormal şeyler fark eden anne-babaların sorunu gizlememesi, ihmal etmemesi ve profesyonel destek alması şarttır. Yoksa çok daha acı problemler kapınızda beklemektedir" dedi.