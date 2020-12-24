Japonya'da günlük vaka sayıları rekor tazeledi
Japonya'da son 24 saat içerisinde tespit edilen günlük Covid-19 vakaları, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 3 bin 248 oldu. Ülkede şimdiye kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin sınırını aştı.
Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayıları yeni bir rekor kırdı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede bugün doğrulanan vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 3 bin 248 oldu. Son veriler, ülke genelinde şimdiye kadar koronavirüse enfekte olan kişi sayısını 207 bin 677'ye taşırken, son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı da 3 bin 58'e ulaştı.
Tokyo ve Osaka'da risk büyük
Vaka sayılarının bölgesel dağılımında Tokyo, 53 bin 130 enfeksiyon ile en büyük riske sahip eyalet oldu. Tokyo'yu, 27 bin 813 vaka ile Osaka takip etti. Kanagawa'da 17 bin 731'e ulaşan toplam enfekte kişi sayısı, Hokkaido'da 10 bin sınırına ulaştı.