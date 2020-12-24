Japonya'da günlük vaka sayıları rekor tazeledi

Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayıları yeni bir rekor kırdı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede bugün doğrulanan vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 3 bin 248 oldu. Son veriler, ülke genelinde şimdiye kadar koronavirüse enfekte olan kişi sayısını 207 bin 677'ye taşırken, son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı da 3 bin 58'e ulaştı.

Tokyo ve Osaka'da risk büyük

Vaka sayılarının bölgesel dağılımında Tokyo, 53 bin 130 enfeksiyon ile en büyük riske sahip eyalet oldu. Tokyo'yu, 27 bin 813 vaka ile Osaka takip etti. Kanagawa'da 17 bin 731'e ulaşan toplam enfekte kişi sayısı, Hokkaido'da 10 bin sınırına ulaştı.