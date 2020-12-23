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Spor Japonya'da eski bakan Yoşikawa rüşvet iddiaları sonrası iktidar partisinden istifa etti
Spor

Japonya'da eski bakan Yoşikawa rüşvet iddiaları sonrası iktidar partisinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-12-23 03:04:00 -
Japonya'da eski bakan Yoşikawa rüşvet iddiaları sonrası iktidar partisinden istifa etti

TOKYO (AA) - Japonya’da görev süresinde yumurta üreticisi firmadan 5 milyon yen (48 bin dolar) rüşvet aldığı iddia edilen eski Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Yoşikawa Takamori Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekilliğinden istifa etti.

Önceki Başbakan Abe Şinzo kabinesinde Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığını üstlenen 70 yaşındaki Yoşikawa'nın, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Temsilciler Meclisine (Şuugiin) verdiği istifa mektubu kabul edildi.

1996’dan beri 6 dönemdir LDP milletvekilliğini yürüten Yoşikawa, mektubunda "Parlamenter olarak hizmet etmem zor. Halkın vekaletini icra edecek faaliyetleri yerine getiremeyeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yoşikawa'nın Ekim 2018 ila Eylül 2019'daki görevi esnasında, ülkenin batısında Hiroşima eyaletindeki yumurta üreticisi Akita Foods firmasından rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Kyodo haber ajansına göre savcılar, firmanın sektörde siyasi menfaat elde etmek istediği ve Yoşikawa'nın 3 ayrı etkinlikte toplam 5 milyon yen (48 bin dolar) nakit rüşvet kabul ettiği iddialarını soruşturuyor.

İktidardaki LDP'nin koalisyon ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, düzenlediği basın toplantısında, Yoşikawa'nın kendisine yöneltilen iddialara cevap vermesi gerektiğini söyledi.

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