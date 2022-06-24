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Ekonomi Japonya'da enflasyon alarmı!
Ekonomi

Japonya'da enflasyon alarmı!

Japonya'da enflasyon, Nisan ayının ardından Mayıs ayında da Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 olan fiyat istikrarı hedefinin üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 10:00:00 -
Japonya'da enflasyon alarmı!

Japonya'da enflasyon, Nisan ayının ardından Mayıs ayında da Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 olan fiyat istikrarı hedefinin üzerine çıktı.

Mayıs ayında ülke genelinde çekirdek TÜFE (taze gıda hariç, enerji dahil) piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında da çekirdek TÜFE artışı yıllık yüzde 2,1 olmuştu.

Taze gıdanın yanı sıra enerji maliyetleri de dışarda bırakılarak hesaplanan çekirdek TÜFE de Mayıs ayında Nisan ayında olduğu gibi yıllık yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Japonya'da Mayıs ayında manşet enflasyon ise yıllık yüzde 2,5 oldu.

Sebze, et ve balık hariç gıda fiyatları 2015'ten bu yana görülen en hızlı artış ile yüzde 2,7 arttı.

Nisan ayında yüzde 19,1 olan yıllık enerji fiyat artışı ise Mayıs ayında yüzde 17,1'e yavaşladı.

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Yorumlar

Okur

Japonyada öyle ya bizde nasıl. Markete pazara gitmeye korkar olduk. Bir kilo peynir 100 lirayı geçti. Bir aileye kaç gün yeter. Diğerlerini saymıyorum bile.
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