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Dünya Japonya'da düşen 2 askeri helikopterin mürettebatından bir kişi ölü bulundu
Dünya

Japonya'da düşen 2 askeri helikopterin mürettebatından bir kişi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-21 08:50:00 -
Japonya'da düşen 2 askeri helikopterin mürettebatından bir kişi ölü bulundu

Japonya'nın Izu Takımadaları açıklarında düşen Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait 2 helikopterden birindeki mürettebat üyesinin cansız bedenine ulaşıldı.

MSDF'nin son açıklamasına göre SH-60K tipi helikopterlerle, takımadalardan Torişima'nın 270 kilometre doğusunda dün gece irtibat kesildi.

Her iki helikopterde de 4'er mürettebatın bulunduğu kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar arama faaliyetlerinde bir mürettebatın ölü bulunduğu kaydedildi.

Savunma Bakanı Kihara Minoru, bölgede anti-denizaltı tatbikatı sırasında irtibat kesilen helikopterlerin birbirleriyle çarpıştığı ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.

Bakan Kihara, SH-60K tip helikopterlerin uçuşlarının askıya alındığını söyledi.

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