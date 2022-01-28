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Dünya Japonya'da dehşet anları
Dünya

Japonya'da dehşet anları

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan Saitama eyaletinde bir kişi, evine gelen sağlık çalışanlarını rehin aldı, olayda 1 sağlık çalışanı öldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 08:28:00 -
Japonya'da dehşet anları

Saitama eyaletinin Fujimino bölgesinde yaşayan 66 yaşındaki Watanabe Hiroşi, evine ziyarete gelen 3 sağlık çalışanına silahla saldırdı.

Dün akşam saat 21.15 sularında gelen ihbar üzerine yerel emniyet güçleri evin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Olayda bir sağlık çalışanı (44) hayatını kaybederken, saldırgan diğer çalışanları yaklaşık 11 saat rehin tuttu.

Çevrede yaşayan 110'dan fazla mahalle sakinini tahliye eden yerel emniyet güçleri, sabahın ilk ışıklarında rehine olayının yaşandığı eve girdi.

Operasyonda iki sağlık çalışanı kurtarıldı. Çevre okulların gün içinde kapalı tutulacağı bildirildi.

Sağlık çalışanlarının, saldırganın ölen annesinin bakıcıları olduğu ve taziye amacıyla adamın evinde bulundukları kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan diğer sağlık çalışanlarının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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