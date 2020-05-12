Japonya’da Covid-19 vakaları 16 bin 759’a ulaştı

Japonya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısının 691’e ulaştığı ülkede, vaka sayısı da 16 bin 759 oldu.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde hızla yayılan öldürücü korona virüsü, son 24 saatte Japonya’da 21 kişinin daha ölümüne neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkedeki ölü sayısını 691’e çıkardı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcuları arasından 13 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan yetkililer, ülkenin farklı bölgelerinden yaşamını yitirenlerin sayısını ise 678 olarak açıkladı.

79 yeni vaka

Bugün 28’i Tokyo ve 13’ü Hokkaido’da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 79 yeni enfeksiyon toplam vaka sayısını 16 bin 759’a taşırken, daha önce karantina gemisinden bildirilen 712 vakanın toplam sayıya dahil olduğu ifade edildi. Gemi haricinde ülkede enfekte olan kişi sayısı ise 16 bin 47 oldu.

Tokyo’da umut veren tablo

Salgından en çok etkilenen bölge olan Tokyo’daki yeni vaka sayısı 7 ardışık gün boyunca 40 altında kalırken, bugün kaydedilen 28 enfeksiyon başkentteki bilançoyu 4 bin 987’ye çıkardı. Osaka’da bin 750 kişiye korona virüs bulaşırken, Kanagawa’da da bin 191 vaka kaydedildi. Hokkaido’da 979 kişi enfekte olurken, Saitama da 967 vaka ile listede yer buldu.

İyileşenler 9 bine yaklaştı

Şimdiye kadar korona virüse yakalanan 8 bin 920 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği belirtilirken, ülke genelinde 247 Covid-19 hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.