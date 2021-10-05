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Dünya Japonya'da çok şiddetli deprem!
Dünya

Japonya'da çok şiddetli deprem!

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 22:15:00 -
Japonya'da çok şiddetli deprem!

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haşikami ilçesi açıklarında deprem kaydedildi.

6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.46'da ve yerin 50 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin Aomori, İwate, Miyagi eyaletleri ile kuzeydeki Hokkaido adasında hissedildiğini bildirildi.

Nükleer santrallerin durumu paylaşıldı

Kamu yayıncısı NHK, bölgede hasar oluşmadığını aktardı.

Tohoku Electric Power firması, Aomori ve Miyagi'deki iki nükleer santralinde anormallik yaşanmadığını açıkladı.

JMA, Pasifik Okyanusu kıyısı eyaletlerde hissedilen depreme ilişkin tsunami uyarısında bulunmadı.

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