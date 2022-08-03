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Dünya Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
Dünya

Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle binlerce kişi hastaneye kaldırıldı

Japonya’da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 11:21:00 -
Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle binlerce kişi hastaneye kaldırıldı

Japonya’nın farklı kesimlerinde görülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle binlerce insan hastaneye başvurdu.

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, 25-31 Ağustos tarihleri arasında 7 bin 116 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelik oldu.

Hastaneye kaldırılan kişi sayısı bir önceki haftaya göre 3 bin 77 arttı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise yüksek sıcaklıkların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini belirterek, halka sıcak çarpması uyarısında bulundu.

Yetkililer mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme çağrısı yaptı. (İLKHA)

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