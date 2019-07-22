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Japonya’da Abe’nin iktidar koalisyonu kazandı

Japonya’da gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerini Başbakan Şinzo Abe’nin iktidar koalisyonu 124 sandalyenin 71’ini alarak kazandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
Japonya’da Abe’nin iktidar koalisyonu kazandı

Japonya’da gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerini Başbakan Şinzo Abe’nin iktidar koalisyonu 124 sandalyenin 71’ini alarak kazandı.


İki meclisli yasama organı tarafından yönetilen Japonya’da dün gerçekleştirilen Üst Meclis (Senato) seçimlerinin galibi belli oldu. Yarışı, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Komeito Partisi’nden oluşan iktidar koalisyonu kazandı. Seçimde oylanan 124 sandalyenin 71’ini kazanan koalisyon bu zaferle, toplam 245 sandalyeli meclisteki üstünlüğünü korumuş oldu.



Anayasa değişikliği için yeterli çoğunluk elde edilemedi


Başbakan Abe’nin iktidar koalisyonu seçimin galibi olsa da Abe’nin nihai hedefi olan anayasa değişikliği önerisi için gerekli çoğunluk elde edilemedi. Anayasa değişikliği için ulusal referandum çağrısını başka partilerin desteği olmadan ancak üçte iki çoğunlukla yapabilen iktidar koalisyonu, bunun için gerekli olan 85 sandalyenin gerisinde kaldı.



Sorumluluk çağrısı


Seçimin galibi Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise yaptığı açıklamada, sonucun halkın siyasi istikrarı seçtiğini gösterdiğini ifade etti. "Politikalarımızı istikrarlı bir şekilde uygulamak için yetki aldık" diyen Abe, anayasa değişimi konusunda çoğunluğun sağlanamaması ile ilgili olarak da "Muhalefet partilerinin sorumluluklarını yerine getireceğini ve bu konudaki tartışmalara katılacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.



Dağılım belli oldu


Adayların 245 üyeli Üst Meclisteki sandalyelerin 124’ü için yarıştığı seçimin ardından, Başbakan Şinzo Abe’nin Liberal Demokrat Partisi ve partneri Komeito toplam 141 sandalyeye sahip olurken, muhalefet kampı ise bağımsız adaylar da dahil olmak üzere 104 sandalye elde etmiş oldu.



3 senede bir yarısı seçiliyor


Başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisine (Alt Meclis) göre daha az yetkiye sahip olan Senato (Üst Meclis) üyelerinin yarısı her üç senede bir gerçekleştirilen seçimlerle belirleniyor. Japonya’nın en yüksek yasama organı olan Ulusal Meclis’i oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor ve 6 yıl görev yapıyor.



Sonraki seçim 2022’de


İki aşamada hayata geçirilecek seçim sistemi reformu nedeniyle dünkü seçimde 245 sandalyenin 124’ü için yarışan adaylar, 2022’de yapılacak bir sonraki seçimlerde ise 248 sandalyenin 124’ü için mücadele edecek. Öte yandan son senato seçimlerinin kesin sonuçlarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
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