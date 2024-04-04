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Dünya Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Dünya

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2024-04-04 06:56:00 -
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

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