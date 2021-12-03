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Dünya Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Dünya

Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 07:38:00 -
Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi.

Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de ,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

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Yorumlar

Aslanov

5,4 bizde bile büyük değilken nasıl oluyorda Japonyada Şiddetli Deprem...
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