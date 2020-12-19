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Dünya Japonya'da 44 bin kümes hayvanı itlaf edilecek
Dünya

Japonya'da 44 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Japonya'da iki tesiste daha toplu kuş gribi vakalarının tespit edilmesi nedeniyle toplam 44 bin kümes hayvanının itlaf edileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:38:00 -
Japonya'da 44 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçen ay başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama, Okayama, Shiga ve Kochi'ye sıçramış, 3 milyonu aşkın kümes hayvanı itlaf çalışmaları nedeniyle telef olmuştu. Salgın, ülkenin Tokushima eyaletine de sıçradı. Tokushima eyaleti, böylece 47 eyaleti bulunan Japonya'da salgının patlak verdiği 12. eyalet olarak kayıtlara geçti.

Bölge valiliği tarafından yapılan açıklamada, Awa kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgınının doğrulandığı ve tedbir amacıyla 10 bin kümes hayvanının itlaf edileceği bildirildi.

Daha önce salgından etkilenen Miyazaki eyaletindeki bir çiftlikte daha kuş gribi salgını tespit edildiğini doğrulayan yetkililer söz konusu tesiste de yaklaşık 34 bin tavuğun itlaf edileceğini duyurdu.

Ayrıca her iki eyalette de riskli bölgelerdeki üretim tesislerine tedbir amacıyla tavuk ve yumurta sevkiyatı sınırlaması getirildi.

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