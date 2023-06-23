Japonya’da 25 bin kişi kısırlaştırıldı

Japonya’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1948’de kabul edilen ve 1996’da kaldırılan “Öjenik Koruma Kanunu” kapsamında kısırlaştırılanların tespiti için hazırlanan bin 400 sayfalık raporda şu ifadeler yer aldı: “25 bin kişi çeşitli fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle kısırlaştırıldı ve bu kişilerden 16 bini izinsiz ameliyat edildi.”

9 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUK DA KISIRLAŞTIRILDI

Milliyet'te yer alan habere göre raporda, 9 yaşındaki iki çocuğun da kalıtsal rahatsızlıklar nedeniyle kısırlaştırıldığı belirtildi.

Öjenik veya öjeni, gelecek nesillerin daha kaliteli genetiğe sahip olması için sadece belirli kişilerin çocuk yapmasına izin verilmesini ifade ediyor. Öjenik kanunu, 1900’lerin başında bazı ülkeler tarafından benimsenmişti. Aktivistler rapordaki veriler nedeniyle hükümete tepki gösterdi.