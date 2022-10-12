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Dünya Japonya ve Kanada güvenlik iş birliği için istihbarat anlaşmasını müzakere edecek
Dünya

Japonya ve Kanada güvenlik iş birliği için istihbarat anlaşmasını müzakere edecek

Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanları, güvenlik iş birliğinin artırılması için istihbarat paylaşımı anlaşmasının müzakerelerini başlatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 07:58:00 -
Japonya ve Kanada güvenlik iş birliği için istihbarat anlaşmasını müzakere edecek

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, başkent Tokyo'da bir araya geldiği Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Hayaşi ve Joly, iki ülke arası güvenlik iş birliğinin artırılması kapsamlı istihbarat paylaşımı anlaşmasının müzakere sürecinin başlatılmasında anlaştı.

Bakanlar, düzenledikleri basın toplantısında, ortak askeri tatbikat ve kadro değişimleri dahil savunma sahasında ikili iş birliğinin genişletilmesi mutabakatına vardı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu ele alan iki bakan, "Doğu ve Güney Çin Denizinde statükoyu zorla değiştirecek girişimlere karşı koyulmasında" fikir birliğine vardı.

 

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