0553 313 94 23
impression

Japonya ve Hindistan'dan önemli mesaj!

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Hindistan-Japonya yıllık zirvesinde, iki ülke arasında iş birliğini güçlendirme mesajı verildi.

28 Ekim 2018 Pazar 21:42
Japonya ve Hindistan'dan önemli mesaj!

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bildirdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Hindistan-Japonya yıllık zirvesine katılmak üzere Tokyo'ya giden Modi, Japon mevkidaşı Abe ile bir araya geldi.

İki lider, Hindistan ve Japonya arasındaki ilişkilerde ilerlemeyi sürdürme ve karşılıklı iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Modi, Japonya'nın Kyodo ajansına verdiği demeçte, Hindistan-Japonya ortaklığının "özel stratejik ve küresel bir ortaklık" olarak güçlendirildiğini belirterek, "Olumsuzluk yok. Sadece bu ilişkide yakalanması gereken fırsatlar var." dedi.

Abe, Modi'nin en "güvenilir" dostlarından biri olduğunu ve Hint liderle serbest ve açık Hint-Pasifik bölgesi gerçekleştirmek için ikili iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Japonya-Hindistan iş birliğinin güvenlik, yatırım, bilgi teknolojisi, tarım, sağlık, çevre ve turizm gibi birçok alanda genişlemeye devam ettiğini kaydeden Abe, "Her alanda büyük bir kazan-kazan potansiyeli paylaşıyoruz ve Japonya, Hindistan'ın ekonomik büyümesini destekleme kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:42
  1. Hindistan
  2. Japonya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü gösterdi: 3-1!
    1. Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü..
    2. 2 terörist etkisiz hale getirildi!..
    3. Kayseri'de kuyuya düşen inek kurtarıldı!
    4. İran'dan sert mesaj: ABD asla önleyemez
    5. Duncan da Yeni Havalimanı açılışına..
    6. Gazeteci Baki Şehirlioğlu hayatını..
    7. Bartın'da trafik kazası: 2 kişi..
    8. "Filistin Halk Konferansı" düzenlendi
    9. Altınordu Osmanlı'yı tek golle yendi
    10. Trump: Putin ile boks maçı yapmak..
    11. ''Bugün Amerika'nın Afganistan'ı..
    12. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı..
    13. Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 2..
    14. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ilk..
    15. Belçika'da parmak izi krizi!
    16. Fatih Terim'den 'futbolcular..
    17. Fenerbahçe cephesini çıldırtan..
    18. İngiliz Bakan Duncan, yeni..
    19. Barcelona'dan Ronaldo'suz Real..
    20. 3. Apitoryum Buluşması gerçekleşti
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti