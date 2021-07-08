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Dünya Japonya, Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelenlere 'zorunlu karantina' uygulayacak
Dünya

Japonya, Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelenlere 'zorunlu karantina' uygulayacak

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 09:28:00 -
Japonya, Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelenlere 'zorunlu karantina' uygulayacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın salgına karşı ülkeye girişlerde uygulayacağı yeni sınır önlemleri yönetmeliği duyuruldu.

Yönetmelik kapsamında gelen yolculara, sağlık otoritelerince önceden belirlenmiş noktalarda uygulanan zorunlu karantina sürelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre Endonezya, Kırgızistan, Zambiya çıkışlı yolculara 10 gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yolculara 6 gün zorunlu karantina uygulanacak.

Türkiye, Libya, Belarus ve Mısır dahil 15'ten fazla ülke ve bölgeden gelen yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı getirildi.

Zorunlu karantina sonrası yeniden PCR testine tabi tutulan yolcular, sonucun negatif çıkması sonrası Japonya'daki ikametlerine gidebilecek.

Fransa, Estonya, Lüksemburg, Nijerya ile ABD'nin bazı eyaletlerinden gelen yolculara ise zorunlu karantina şartı kaldırıldı.

Tüm ülke ve bölgelerden Japonya'ya varan yolculara halihazırda kendi evlerinde uygulanan 14 gün süreli izolasyon ve denetim uygulaması ise sürdürülecek.Yeni yönetmelik, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

 

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