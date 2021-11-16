Japonya, sömürgeleri ile ünlü Fransa ile iş birliği yapacak

Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi kapsamında Fransa ile ikili iş birliğini güçlendirmek istediğini bildirdi.

Ekimde göreve gelmesi sonrası Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 dakika süren telefon görüşmesinde Kişida, Pasifik Okyanusu'nda toprağı bulunan Fransa'yı "bölgede oldukça önemli partner" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliğinin (AB) Hint-Pasifik stratejisinden övgüyle söz eden Kişida, Fransa'nın bu sahadaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Kişida, ülkesinin izlediği "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamında Fransa ile bu alanda ikili iş birliğinin güçlendirilmesini istediğini bildirdi.

Fransa'nın 2022'nin Ocak-Haziran döneminde AB Başkanlığını devralacağını anımsatan Kişida, AB-Japonya ilişkilerini de geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Yeni görevinde Kişida'ya başarılar dileyen Macron, Japonya'nın BM İklim Zirvesi'nde verdiği karbonsuzlaşma taahhütlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Afrika kıtasındaki gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel faaliyetlerini ele alan iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik mutabakata vardı.