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Ekonomi Japonya 'Sabırsızız' diyerek Türkiye kararını duyurdu: ANA geliyor
Ekonomi

Japonya 'Sabırsızız' diyerek Türkiye kararını duyurdu: ANA geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:47:00 -
Japonya 'Sabırsızız' diyerek Türkiye kararını duyurdu: ANA geliyor

Japonya'nın en büyük 5 yıldızlı havayolu şirketi olan All Nippon Airways (ANA), Türkiye kararını duyurdu.

Japonya'nın en büyük 5 yıldızlı havayolu şirketi olan All Nippon Airways (ANA), 2024 kış takvimine 3 yeni destinasyon ekleyeceğini duyurdu. ANA’ın Haneda Havalimanı’ndan direkt sefer düzenleyeceği şehirler İstanbul, Milano ve Stokholm.

ANA’nın açacağı yeni hatların başlama tarihleri şöyle:

İstanbul Havalimanı: 12 Şubat 2025

Milano-Malpensa Havalimanı (MXP): 3 Aralık 2024

Stokholm-Arlanda Havalimanı (ARN): 31 Ocak 2025
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Yeni açılan hatlarla ilgili açıklama yapan ANA Başkanı ve CEO'su Shinichi Inoue, “Bu genişleme ile yolcularımız için daha fazla seçenek yaratmayı, yeni müşteri deneyimleri sunmayı, kesintisiz ve keyifli bir yolculuğa olan bağlılığımızı güçlendirmeyi umuyoruz. Paris ve Münih’i günlük uçuş takvimimizde bulundurduğumuz için gurur duyuyoruz. Ağustos ayından itibaren de Viyana rotamızı yeniden başlatıyoruz. ‘Dünyayı Merakta Birleştirme’ vizyonumuzu geliştirmeye devam ederken, yolcularımızın bu yeni rotalardaki deneyimlerine tanıklık etmek için sabırsızlanıyoruz.”

İstanbul uçuşları Ortadoğu ve Afrika bağlantılarını güçlendirecek

ANA, Haneda ile Milano arasındaki ilk tarifeli uçuşunu gerçekleştirecek. Öte yandan ANA'nın Avrupa'daki 8. destinasyonu olacak olan Stokholm'e uçuşların başlaması ile yolcular İskandinav ülkelerine daha rahat ulaşabilecekler. Büyük bir aktarma merkezi olan İstanbul’daki ANA rotası, Orta Doğu ve Afrika'ya geçişleri kolaylaştıracak. Haneda - Viyana arası uçuşlar ise Ağustos 2024'te kaldığı yerden devam edecek.

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