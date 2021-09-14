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Dünya Japonya Rusya'yı protesto etti
Dünya

Japonya Rusya'yı protesto etti

Japonya hava sahasını ihlal eden Rus uçağı nedeniyle Japon hükümeti Rusya'yı şiddetle protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 05:50:00 -
Japonya Rusya'yı protesto etti

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Rus uçağının kuzeydeki Hokkaido'da yaptığı ihlale tepki gösterdi.

Rus uçağının ihlalini "şiddetle protesto ettiklerini" kaydeden Kato, Moskova yönetimine, olayın yeniden tekrar etmemesi çağrısında bulundu.

Rusya'ya protesto notası verdiklerini belirten Kato, Tokyo hükümetinin, hava sahası ihlalinin nedenini "analiz ettiğini" söyledi.

Savunma Bakanlığı, Rus uçağının, 12 Eylül sabahı Hokkaido'nun kuzeydoğusundaki Şiretoko Yarımadası'nda, hava sahasını iki kez ihlal ettiğini bildirmişti.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin (ASDF) girdiği "it dalaşı" sonrası Antonov An-26 model Rus uçağının, bölgeden uzaklaştığı kaydedilmişti.

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