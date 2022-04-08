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Dünya Japonya Rusya'ya karşı harekete geçti
Dünya

Japonya Rusya'ya karşı harekete geçti

Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya'ya karşı harekete geçen Japonya, kömür ithalatını aşamalı olarak düşürmeyi planlıyor. Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, "aşamalar sonunda Rusya'dan kömür ithalatının tamamen durdurulmasının" hedeflendiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 08:58:00 -
Japonya Rusya'ya karşı harekete geçti

Japon hükümeti, Rusya kaynaklı kömür ithalatını aşamalı olarak düşürmeyi planlıyor.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları artırmayı planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda hükümetin, Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı olarak düşürme kararı aldığını kaydeden Hagiuda, "Yenilenebilir ve nükleer dahil enerji kaynaklarımızı çeşitlendirerek Rusya'ya bağımlılığımızı azaltacağız." dedi.

Kararın G7 ile koordinasyon halinde alındığını kaydeden Hagiuda, "aşamalar sonunda Rusya'dan kömür ithalatının tamamen durdurulmasının" hedeflendiğini bildirdi.

Hagiuda, G7 ülkelerinin "farklı düzeydeki ithal enerji ihtiyaçları" olduğuna dikkati çekerek, Japonya'nın bu dönemde alternatif enerji kaynaklarına yöneleceğini belirtti.

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