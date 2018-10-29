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Japonya prensesi unvanını kaybetti! 1 milyon dolar ödeme alacak

Japonya prensesi Ayako, halktan biriyle evlendiği için unvanını kaybetti. Ayako'ya, imparatorluk kuralları gereği yüksek yaşam standardını sürdürebilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:40
Japonya prensesi unvanını kaybetti! 1 milyon dolar ödeme alacak

Japonya'da İmparator Akihito'nun kuzeni Prens Takamodo'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako, bir denizcilik şirketinde çalışan Kei Moriya ile evlendi.

Prenses Ayako unvanını kaybetmek pahasına başkent Tokyo'daki Meiji Shrine Tapınağı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

28 yaşındaki Ayako, ülke kurallarına göre halktan biri olan 32 yaşındaki Moriya ile evlendiği için prenseslik unvanını resmen kaybetmiş oldu.

Tanışmalarında annesi rol oynadı

Evlilik törenine aile yakınlarından yaklaşık 30 kişi katılırken, tapınak etrafında bine yakın kişi toplandı.

Ayako tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu günü çok sayıda kişiyle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir çift olacağız" ifadelerini kullandı.

Moriya da tebessümlerle dolu bir aile kurmayı ümit ettiğini söyledi.

12 Ağustos'ta nişanlanan çiftin tanışmasında Ayako'nun annesi Prenses Takamodo'nun rol oynadığı biliniyor.

1 milyon dolar ödeme yapılacak

Japonya'daki imparatorluk kurallarına göre prenses halktan birisiyle evlilik yemini edince prenseslik unvanını terk etmek zorunda kalıyor.

Yine aynı kurallar çerçevesinde Ayako'ya, statüsünü kaybettikten sonra bile yüksek yaşam standardını sürdürebilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılacak.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:40
  1. İmparator Akihito
  2. Prens Takamodo
  3. Prenses Ayako
  4. Kei Moriya
  5. Meiji Shrine Tapınağı
  6. imparatorluk kuralları

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