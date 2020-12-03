  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya Parlamentosu, Kovid-19 aşısının halka ücretsiz uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti
Aktüel

Japonya Parlamentosu, Kovid-19 aşısının halka ücretsiz uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti

Aşının sağlık sorunlarına sebep olması halinde, tedavi masrafları yine hükümet tarafından ödenecek - Hükümet bireylere, etki ve güvenliği yeterli seviyede kanıtlanmazsa aşılanmayı reddedebilme hakkı sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 04:08:42 -
Japonya Parlamentosu, Kovid-19 aşısının halka ücretsiz uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti

TOKYO (AA) - Japonya’da Parlamento, 2021’nin ilk yarısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halkın aşılanmasıyla ilgili masrafların hükümet tarafından karşılanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

Danışman Meclisi (Sangiin) bağışıklık ve karantina mevzuatını içeren mevcut kanunda değişiklik öngören yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı.

Buna göre, aşılanma yerel idareler tarafından uygulanacak ve Japonya hükümeti halkın aşılanmasına yönelik tüm masrafları karşılayacak.

Aşının sağlık sorunlarına sebep olması halinde, tedavi masrafları yine hükümet tarafından ödenecek. Aşı üreticilerinin, muhtemel zararlara karşı, tazminat ödemeleri de sağlanacak.

Hükümet, aşı ve aşının muhafaza edileceği soğutucuları dağıtacak, 2021’in ilk yarısında aşılamaya başlanmasına yönelik yerel idareleri bilgilendirecek.

Program, sağlık çalışanları ve yaşlıların öncelikli olarak aşılanmasını hedefleyecek.

Halka aşılanmaları yönünde kuvvetli çağrıda bulunulan tasarıya göre, hükümet bireylere, aşıların etki ve güvenliğinin yeterli seviyede kanıtlanamaması durumunda aşılanmayı reddedebilme hakkı sağlayacak.

Tasarının, ülke genelinde oturumu bulunan yabancıları kapsayıp kapsamayacağına dair ise açıklık getirilmedi. Kyodo Ajansının Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, oturumu bulunan yabancıların da ücretsiz olarak faydalanabilmesi bekleniyor.

Öte yandan kabul edilen diğer bir tasarıda, şubat sonrası Japonya’ya gelen yolcuların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması halinde, karantina altına alınmaları yönetmelik de uzatıldı.

Başbakan Suga Yoşihide, gelecek yılın ilk yarısında ülke geneli oturumu bulunan 126 milyon kişinin aşılanmasını hedeflediklerini söylemişti.

Japonya, üretimlerinin başarıya ulaşması halinde, toplamda 145 milyon aşı tedarik edilebilmesi amacıyla şimdiye dek Pfizer, Moderna, AstraZeneca ile toplam 6,4 milyar dolarlık mutabakata vardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...
Medya

Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...

Defne Samyeli'nin müsaade etmesiyle 13-14 yaşından beri kızı Derin Talu, medya tarafından çocuk istismarına uğruyor. Ancak devlet bu kepazel..
Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama
Gündem

Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ordunun Katar'a satıldığı sözlerini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Ağızdan kaçan bi..
Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!
Gündem

Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suika..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay