Japonya oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor

Hükümet kaynaklarından alıntı yapan Kyodo ajansına göre, Japonya'da ikamet etmeyenler bu gece yarısından itibaren önümüzdeki ayın sonuna kadar ülkeye kabul edilmeyecek.

Yeni varyantın tespit edildiği ülke ve bölgelerden gelecek yolculardan kalkıştan 72 saat önce negatif test sonucu istenecektir. 30 Ocak'tan sonra gelen yolcuların varış noktalarında virüs testi yaptırmaları gerekecek.

Yeni vize verme işlemi Pazartesi gününden itibaren askıya alınacak

Yeni vizenin verilmesi Pazartesi gününden itibaren durdurulacak. Halihazırda vize almış olanların ülkeye girişine izin verilirken, vize başvurusundan önceki son 14 gün içinde İngiltere ve Güney Afrika'ya seyahat edenler kabul edilmeyecektir.

İş ve öğrenci kabullerine yönelik özel program kapsamında önceden kabul edilen Tayland, Vietnam, Güney Kore ve Tayvan dahil on ülke, geçici seyahat kısıtlamasından etkilenmeyecek.

"Olağanüstü hal gerekli olabilir"

Tokyo Tıp Üniversitesi Profesörü Kyodo ajansı ile konuşuyor. Hamada Atsuo, yeni mutasyonun ülkeye bir dereceye kadar girdiğini ve sınır geçiş kontrollerinin daha da sıkılaştırılması gerektiğini söyledi. Hamada, "Bu daha bulaşıcı varyant yayıldığında, Tokyo'daki yeni bir günlük vaka 2.000'i gölgede bırakabilir ve yeni bir olağanüstü hal (OHAL) gerekebilir" dedi. dedim.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yılbaşından önce artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen hükümete yakın uzman heyetinin olağanüstü hal uygulamasına gerek olmadığına karar verdiğini açıkladı. Suga, "Vaka sayısı 3.000'in üzerinde ve insanların kaygısı artıyor. Aile üyelerinin bir araya gelmesi için pek çok fırsat var, ancak sessiz bir yıl sonu ve Yeni Yıl tatili geçirmenizi istiyorum. Lütfen bir araya gelmekten kaçının. Mümkün olduğu kadar salgının yayılmasını durdurabiliriz, "dedi Suga. dedi.

Sağlık Bakanlığı, Tokyo ve Osaka havalimanlarında Kovid-19'un yeni varyantına yakalanan ve yakın zamanda İngiltere'ye seyahat geçmişi olan 5 kişinin tespit edildiğini bildirdi. Hafta sonu yeni varyantın tespit edildiği Tokyo'da iki kişi daha hastanede karantinaya alındı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 219 bin 146'ya, ölüm sayısı 3 bin 247'ye yükseldi. Vakalar Tokyo'da 55 bin 851, Osaka'da 28 bin 694, Kanagawa'da 19 bin 172, 15 bin 466'ya çıktı. Aiçi'nde, 13 bin 26 Saitama'da, 12 Hokkaido'da. Chiba'da 1.876, 10.98, Hyogo'da 9.164'e çıktı.