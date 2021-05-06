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Spor Japonya olimpiyat müsabaka noktaları üzerinde 'uçuşa yasak bölge' oluşturacak
Spor

Japonya olimpiyat müsabaka noktaları üzerinde 'uçuşa yasak bölge' oluşturacak

Japonya, olası terör eylemlerine karşı Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın müsabaka noktaları üzerinde "uçuşa yasak bölge" ilan edecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 09:27:00 -
Japonya olimpiyat müsabaka noktaları üzerinde 'uçuşa yasak bölge' oluşturacak

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olası terör faaliyetlerine karşı Tokyo Oyunlarının müsabaka yerleşkeleri üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturulacağını açıkladı.

3 kilometre çapındaki "uçuşa yasak bölge", müsabakaların başlamasının iki saat öncesi ile sona ermesinin bir saat sonrasına kadar yürürlükte tutulacak.

21 Temmuz-5 Eylül döneminde tüm irtifadaki uçuşları etkileyecek uygulama, ana müsabaka yerleşkesi başkentteki Ulusal Stadyumdaki açılış ve kapanış seremonilerini kapsayacak.

Aynı uygulama Tokyo dışındaki yarışma noktalarında da tatbik edilecek. Tokyo'daki Haneda Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerinin bu uygulamadan etkilenmeyeceği kaydedildi.

Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi planlanıyor.

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